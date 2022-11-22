Футболіст команди-чемпіона вчинив самогубство після переможного матчу

27-річний швейцарський футболіст Карім Газзетта, котрий виступав за чемпіона Боснії та Герцеговини «Зрінськи», вистрибнув з восьмого поверху будинку та помер від отриманих травм, повідомляє Klix.ba.

Трагедія сталася у боснійському Мостарі через кілька годин після переможного матчу «Зрінськи» проти «Бораца» (1:0). Після гри чемпіон країни організував скромну вечірку з приводу свого лідерства в лізі після осінньої частини сезону. Газзетта, який після переходу влітку зі швейцарського «Ксамакса» встиг провести за «Зрінськи» лише один неповний матч і вибув до зими через травму, також там був присутній.

Потім, як повідомляють боснійські ЗМІ, Карім разом зі своєю подругою та ще однією парою приїхали до квартири, наданої гравцеві клубом. Але незабаром після того, як інша пара пішла, Газзетта здійснив фатальний стрибок з балкона. Причина самогубства невідома.

Додамо, що Газзетту, який раніше виступав лише на батьківщині (за «Серветт», «Вінтертур», «Стад Лозанну Уші» та «Ксамакс»), свого часу вважали одним із найперспективніших футболістів на батьківщині. До 20 років він захищав кольори юнацьких збірних Швейцарії усіх вікових категорій.

У Каріма залишився молодший брат Лука, який виступає у Швейцарії за ФК «Ньон».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст збірної Австрії наклав на себе руки під колесами швидкісного поїзда .

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