Помер Герой України Юрий Шухевич

У ніч проти вівторка, 22 листопада, на 90-му році життя помер Герой України, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича Юрій Шухевич.

Як повідомляє NTA, інформацію про смерть чоловіка підтвердила його вдова Наталія Шухевич. Останнім часом він перебував на лікуванні у Німеччині.

Юрій-Богдан Романович Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів у родині Романа та Олександри Шухевичів. Він — дисидент, політичний в'язень у 1948−1956, 1956−1968, 1972−1988 роках. Був народним депутатом України VIII скликання, членом Української Гельсінської Групи

Юрій Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР. У 1990 — 1994 роках був організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року був удостоєний звання Героя України.

Ексклюзивний матеріал «Надію Світличну заарештували, а її дворічного сина таємно відправили у дитбудинок: як чекісти розправлялися з українськими правозахисниками», де розповідалося про арешт дисидентів, у тому числі й Шухевича, у 1972 році під час операції гдб «Блок», читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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