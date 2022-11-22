Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, яких молодик 24 листопада залишить без грошей

Астрологи розповіли про ті знаки Зодіаку, яким молодик 24 листопада принесе витрати. Представники чотирьох знаків Зодіаку залишаться з порожнім гаманцем, пише УНІАН.

Овен

Овни можуть сильно витратитись на подарунок комусь. Також на них чекають фінансові втрати, пов'язані з вирішенням якихось побутових проблем. Наприклад, у будинку щось зламається, потрібно буде сплатити за ремонт чи заміну техніки, відбудеться потоп, проблеми з електрикою. Це все спричинить високі витрати 24 листопада і в останні дні місяця.

Телець

Тельці віддадуть усі запаси грошей на щось приємне. Наприклад, вони можуть порадувати себе обновками гардеробу, купити собі якийсь гаджет чи щось із побутової техніки. Також можуть бути подорожі або невеликі подорожі за місто. Нехай під кінець місяця у представників цього знака не залишиться грошей, але вони будуть щасливими.

Близнюки

Близнюки виконуватимуть свої ж обіцянки, тож залишаться без коштів. Вони можуть витратити гроші на подарунок для когось, або вкласти все у залицяння до другої половинкии, бо захочуть здивувати її чимось надзвичайно дорогим. Зірки радять не втрачати голову та ретельно продумувати будь-яке придбання.

Рак

Раки мають непередбачені обставини, коли гроші доведеться віддати. Можливо, хтось із близьких людей попросить у них у борг чи Раки повернуть свій боргк. Зірки кажуть, що представників цього знака Зодіаку переслідуватимуть почуття, що вони зовсім нічого не заробили, оскільки зарплату за місяць буде витрачено блискавично.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, життя яких покращиться після молодика 24 листопада. Також астрологи склали гороскоп на тиждень з 21 по 27 листопада 2022 року.

183

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram