В Україні пошкоджено практично всі ТЕС та великі ГРЕС, — «Укренерго» про удари рашистів

Росіяни, які завдають масовані удари, найпотужніший з яких стався 15 листопада, пошкодили практично всі тепло- та великі гідроелектростанції в Україні.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Після останньої атаки у нас практично не залишилося непошкоджених теплових та гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб і те, з чим нам доводиться працювати, практично вся теплова та гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі об'єкти, зазнавала ракетних ударів», — зазначив він та додав, що майже не залишилося непошкоджених вузлових підстанцій «Укренерго».

За його словами, на кожну важливу підстанцію «щось прилітало», а на деякі — по кілька разів. Володимир Кудрицький охарактеризував масштаб руйнувань як колосальний.

Очільник «Укренерго» пояснив, що після кожної масованої атаки потрібен певний час, щоби заживити більшість споживачів, а щоб перевести відключення з аварійного у плановий режим, необхідно до трьох діб.

Він додав, що переведення на погодинні графіки відбувається вже з суботи. Це означає, що енергетики працюють дуже ефективно.

Нагадаємо, що 17 листопада ворог знов завдав удару по Україні, використавши ракети та дрони-камікадзе. Одна з крилатих ракет (типу Х-55) мала блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини.

Фото з Вікіпедії

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