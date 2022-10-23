39.90 / 40.71 38.27 / 39.44
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

«Усі можливості вичерпано»: Шмигаль зробив тривожну заяву про виплату пенсій та зарплат бюджетникам

19:29 23 жовтня 2022
Денис Шмигаль

Якби не західна фінансова допомога, то українці вже могли б залишитися без пенсій та зарплатні. Тому важливо якнайшвидше отримати обіцяні ЄС гроші. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Якщо говорити про вкрай негативний сценарій, то ми вже не змогли б платити ані зарплати, ані пенсії. Тому фінансова стабільність України така ж важлива, як і військова безпека чи постачання боєприпасів», — додав він.

За його словами, Україна отримує величезну підтримку від партнерів — на першому місці США, на другому — Євросоюз. Німеччина перебуває на передовій фінансової допомоги, проте 3 млрд євро з обіцяного європейського пакету в 9 млрд заблоковано, зокрема, тому, що Берлін пропонує надати ці кошти у вигляді грантів, а не кредитів.

«Для нас найголовніше, щоб вони надійшли якнайшвидше. Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії», — зазначив прем'єр.

Він також наголосив, що на сьогодні оборонний бюджет України становить 60% державних видатків, тому західна фінансова допомога йде на соціальні потреби.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Мінфіні зізналися, що підвищення мінімальної зарплати у 2023 році не буде. Також стало відомо, що у 2023 році пенсії українцям підвищать лише один раз.

510

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лукашенко

Російські танки зайняли позиції — чи відкриє лукашенко другий фронт: прогноз білоруських експертів

Найпростіший газовий пальник

Зима без світла та тепла: як мешканцям багатоповерхівок підготуватися до майбутніх блекаутів у містах

гривні

В Україні стартував новий проєкт виплат від американської організації: кожному члену сім'ї — по 6600 грн

Софія Ротару

Через двадцять років: Софія Ротару прийшла до чоловіка на цвинтар у Києві

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту