Убив дружину у її день народження: під Черкасами чоловік завдав 22-річній дружині смертельного удару стільцем

На Черкащині чоловік завдав смертельних травм дружині, трагедія сталася в день народження жінки.

Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, трагедія сталася 15 листопада у Звенигородському районі. Під час застілля розлючений 27-річний чоловік побив 22-річну дружину стільцем на смерть, а сам втік.

Знаряддя вбивства

Тіло загиблої знайшла її матір.

Вбивця ж переховувався від поліції протягом трьох діб, однак його все ж розшукали і затримали.

Наразі слідчі Звенигородського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 («Умисні тяжкі тілесні ушкодження») Кримінального кодексу України, затриманому оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Вінничині чоловік вбив дружину у день весілля, а тіло її кинув у колодязь.



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