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Суспільство та люди

Вдома був лише тиждень: на фронт повернувся військовий, якого виганяли в тамбур поїзда

13:00 23 листопада 2022
Вдома був лише тиждень: на фронт повернувся військовий, якого виганяли в тамбур поїзда

Військовий Віктор Якименко, який був змушений їхати з фронту у тамбурі потягу, повернувся на передову. Про це повідомила його дочка Любов, повідомляє ТСН.

На відпочинку чоловік був лише 9 днів з урахуванням часу на дорогу.

«Зараз батько вже на фронті. Мав відпустку, дев'ять днів з урахуванням часу на дорогу», — повідомила Любов.

Нагадаємо, у середині листопада у поїзді «Укрзалізниці» військового, який повертався з фронту на Донеччині у відпустку до Києва, вигнали до тамбура, бо «від нього погано пахне».

Захисник провів у тамбурі сім годин.

Інцидент швидко набув розголосу у мережі та на нього відреагували в «Укрзалізниці». На офіційній сторінці компанії заявили, що розібралися у ситуації.

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