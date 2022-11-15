«Від нього погано пахне»: в поїзді бійця, який їхав з війни, вигнали у тамбур

В одному з потягів «Укрзалізниці» спалахнув скандал: військовослужбовця, який їхав зі служби з Донецької області, вигнали у тамбур, тому що «від нього погано пахло». Тому воїн змушений був провести там шість годин. Про інцидент розповіла в інстаграмі засновниця благодійного фонду «Країна нескорених» Любов Оліградська, до якої звернулась донька захисника.

«11 листопада Віктор Якименко, який служить у військовій частині А7107, їхав у відпустку до родини з Дніпра в Київ, потягом «Інтерсіті» номер 731, — розповіла волонтерка. — Взяв квиток на потяг і замість того, щоб приймати вдячність від людей, яких боронить, почув від «ввічливої» провідниці прохання вийти в тамбур і спати там, бо від нього погано пахне. Хочеться запитати в «Укрзалізниці», як вони ставляться до цього? Ми думаємо, ви всі не один раз бачили фото й відео з передової, напевне ж, там у всіх п"ятизіркові окопи з душем, ванною та біде? Війна не пахне фіалками й люксовим парфумом, вона пахне потом, кров'ю і смертю! Всі військові, які боронять нашу державу, роблять все можливе й неможливе, щоб ніхто з нас не знав цього запаху! І це неприпустимо, щоб люди, які купили квиток, йшли спати в тамбур, а тим більше ті, які боронять нас із вами! І це не перший такий випадок! Нам потрібно знайти провідника та поглянути в очі з одним єдиним запитанням: «Як так?!»

Віктор Якименко з донькою

Інцидент швидко набрав розголосу в мережі, й на нього відреагували в «Укразалізниці», повідомивши, що із ситуацією розібрались.

«Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію та не помітили конфлікту, дозволивши захисникові провести решту подорожі в тамбурі. Висновки наступні: негайно організовуємо тренінг для стюардів з дбайливого та уважного ставлення до захисників, бо їм вистачає стресу за межами поїзда. Звертаємось до пасажирів по терпіння та повагу: від наших захисників не завжди пахне лавандою, але від них пахне сміливістю так, що ворог тікає на інший берег Дніпра. Якщо схожа ситуація трапиться на ваших очах, ми просимо сповістити про неї негайно — начальникові поїзда, контактному центру або прямо у месенджері — і реагуватимемо блискавично. Бо на дев'ятому році війни залізничники, які щодня перевозять захисників та їхніх родичів, поранених та біженців, не можуть дозволити будь-якого прояву неповаги на борту українських поїздів».

А в якості вибачення представники залізниці запропонували бійцю компенсувати вартість квитка на поїзд та придбати ще один.

Втім, таке трактування ситуації сподобалось не всім українцям. Чимало із них під постом залишають гнівні коментарі з вимогою звільнити провідницю.

«Як у вас можуть працювати такі жахливі люди? Це жахливо, такого не має бути в нашій державі. Такі люди не мають права працювати з людьми», — пише Світлана Улітіна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що війна забрала життя воїна з Донеччини, який не дочекався народження доньки.

834

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram