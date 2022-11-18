Як правильно вмикати електроприлади після тривалого відключення світла: п'ять важливих порад

Через російскі атаки на критичну інфраструктуру всі українці стикаються з відключеннями електроенергії не тільки за графіком, а й аварійними. Останні відбуваються, у тому числі, й через те, що після того, як світло з'являється, люди одразу вмикають потужні електроприлади. А це спричиняє одночасний значний ріст навантаження та аварії.

В ДТЕК дали кілька рекомендацій щодо правильного включення електроприладів після того, як електропостачання відновили.

Якщо у вас зникло світло через стабілізаційне відключення за графіком — відключіть від мережі всі енергоємні прилади: пральні машини, чайники, бойлери, електронагрівачі, електроопалення, електроплити. А також вимкніть світло в приміщеннях, де в цей час не перебувають люди.

Після того, як у вас з’явилось світло, одночасно не включайте всі енергоємні прилади (обігрівачі, бойлери, електроплити, електрочайники тощо). Якщо у вас вдома декілька енергоємних приладів, обмежтесь під’єднанням до мережі одного приладу, а інший включіть в інший період часу, обов’язково відключивши попередній.

Енергоємні прилади, які мають таймери включення, запрограмуйте на роботу в нічний час з 00.00 до 06.00 ранку.

Клієнтам, які користуються електродвигунами та насосними станціями, рекомендуємо відключати їх від мережі (електродвигуни дають надзвичайно високе навантаження на електромережі під час свого пуску). Вмикайте їх за 20−30 хвилин після появи електроенергії.

Бізнес-клієнтів просять відмовитись від використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

А у МВС дали поради щодо того, як в таких випадках вберегти дім від пожеж.

При користуванні свічками: не залишати їх запаленими без нагляду та не палити до кінця — залишати недогарок довжиною 2−3 см, а також тримати на безпечній відстані від горючих матеріалів. Використовуйте невисокі, стійкі, металеві свічники.

Користуючись генераторами: використовувати тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів; зберігати у сухому місці (дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електрострумом); пам’ятати, що паливо, розлите на гарячі деталі генератора, може загорітися; встановити детектори чадного газу.

Нагадаємо, что росія здійснила масований ракетний обстріл України 15 та 17 листопада, завдавши удари по критичній інфраструктурі та населенним пунктам.

Фото Pixabay

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