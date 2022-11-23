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Планові відключення по всій країні: в «Укренерго» розповіли, що буде з подачею електроенергії споживачам

10:33 23 листопада 2022
свічки

У середу, 23 листопада, в усіх областях України не планується проводити аварійні відключення електроенергії. Будуть стабілізаційні відключення світла за графіками обленерго.

Про це повідомили в компанії «Укренерго».

Обмеження діятимуть протягом доби з 00:00 до 24:00 в усіх регіонах нашої країни.

«Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами», — йдеться у повідомленні.

При цьому у ДТЕК повідомили, що сьогодні на Одещині тривають екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень у регіоні не діють.

Графіки відключень складають та застосовують обленерго.

Раніше в «Укренерго» пояснювали, що зараз в Україні дефіцит електроенергії. Тому відключення світла необхідні, щоб стабілізувати систему та підтримувати баланс між споживанням та виробництвом електроенергії.

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