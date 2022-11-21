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Підтримали всі 30 країн: Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом

16:45 21 листопада 2022
Парламентська асамблея НАТО

Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання росіян.

Про це повідомили у партії «Слуга народу».

«Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дозволить засудити не лише безпосередніх виконавців військових злочинів, а й найвище керівництво російської федерації. Резолюція буде направлена урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО», — заявив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї. НАТО Єгор Черньов.

За його словами, резолюція ПА НАТО має кілька важливих для України рішень:
- збільшення постачання Україні озброєння;
- розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО;
- створення механізму стягнення репарацій з Росії за завдані Україні збитки.

Водночас у резолюції закріплено позицію НАТО про те, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде необхідно.

Раніше повідомлялося, що політичні групи Європейського парламенту погодили текст резолюції про визнання росії державою-спонсором тероризму. А Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у росії режим терористичним.

Читайте також: «Такої міри розпаду, як у російській дипломатії, я ніколи не бачив», — екс-посол у США та Росії Володимир Єльченко

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