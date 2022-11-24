Україна без зв'язку: що відомо про проблеми з мобільною мережею в країні

Після російської ракетної атаки на об'єкти української енергетичної інфраструктури у Києві та майже у всіх областях України спостерігаються проблеми зі зв'язком.

Про це пишуть українські ЗМІ.

Зокрема, як розповіли в компанії Kyivstar, через відсутність енергопостачання в більшості областей України спостерігається складна ситуація з роботою мобільних мереж усіх операторів, а не лише Kyivstar.

«Але Kyivstar використовує всі технічні можливості для того, щоб зменшити вплив відключень на роботу мережі. Зараз для підтримки роботи мережі там, де це можливо, задіяно до 260 мобільних та близько 400 стаціонарних генераторів, працюють усі бригади нашої компанії та підрядних організацій у дорозі постійно більше 100 машин, які регулярно доставляють паливо у всіх регіонах. Тільки за добу ми використали понад 60 000 літрів пального» , — розповіли в компанії.

У свою чергу, в компанії LifeCel розповіли, що також спостерігають проблеми з мобільним зв'язком по всій Україні.

«Підтримуємо вузлові сайти на генераторах, довозимо паливо, робимо все, що можемо», — сказав представник мобільного оператора.

Як зазначають у компанії Kyivstar, повноцінне поновлення роботи мобільних мереж відбуватиметься поступово разом із поновленням електропостачання. У LifeCell також зазначили, що поновлення зв'язку залежить від енергопостачання.

Водночас, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що мобільний зв'язок вже поступово відновлюється. Найкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях.

А от у Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях зберігаються труднощі у роботі.

«Енергетики працюють без зупинки, щоб якнайшвидше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв'язок. Телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких ми передали раніше», — зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово для того, щоб відновити країну після чергової атаки путіністів.

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