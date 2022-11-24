«Уникайте модного тренду з голими щиколотками»: лікар розповів, як запобігти переохолодженню

Зима — це період низьких температур, з якими ви можете зіткнутися як на вулиці, так і в приміщенні. Наслідком тривалого впливу холоду на організм є загальне переохолодження.

Як уникнути його, яких заходів варто вжити — розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.

«При виході на вулицю вдягайте теплий, але нетісний одяг. Чим більше шарів одягу, тим краще: повітряний прошарок між різними светриками та маєчками додатково триматиме тепло. Носіть шапку та рукавиці. Взуття не повинно стискати стопу, але має мати теплу підкладку та не промокати. Уникайте модного тренду з голими щиколотками, який може не тільки призвести до переохолодження, а й до проблем з гомілково-стопними суглобами.

Варто поїсти теплої їжі чи напитися теплих напоїв (чай, кава) перед виходом на вулицю. Алкоголь не гріє, а лише викликає відчуття тепла через розширення судин, що в подальшому веде до переохолодження".

Якщо ви перебуваєте на вулиці взимку тривалий час, старайтеся рухатися, не сидіти чи стояти на місці.

«Коли доводиться сидіти чи стояти, хоча би періодично згинайте чи розгинайте пальці рук та ніг для профілактики обмороження. Якщо у вас нема можливості опалювати приміщення вдома, одягніться тепло в декілька пар светрів та штанів. Якщо маєте спальний мішок, періодично залазьте в нього, він допоможе зекономити тепло, також можна посеред кімнати розкласти невелику туристичну палатку та грітися в ній від тепла власного тіла.

Періодично вживайте калорійну теплу їжу чи пиття. Маєте вдома свічки, то можна запалити одночасно декілька свічок на кухні і грітися біля них, з тією ж метою можна використати таблетки сухого спирту, які майже не дають диму при згорянні. Бажано, щоб кухня чи інше приміщення були обладнані витяжкою.

Тривале переохолодження знижує опірність організму до інфекцій".

Нагадаємо поради експерта з виживання, що українцям потрібно робити у випадку відсутності опалення взимку.

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