Експерт із виживання дав поради про те, як українцям пережити холодну зиму без опалення
Через постійні масовані обстріли ворога по енергетичній інфраструктурі українцям радять заздалегідь розглянути найпридатніші для себе варіанти, як зігріватися та зігріти своє житло взимку.
Експерт з виживання Ігор Молодан в етері «Суспільного» розповів, як правильно підготуватися до холодів та які речі потрібно купити, щоб мінімізувати незручності під час відключення світла.
До морозів у будинках й квартирах слід перевірити вікна, щоб у них не було щілин, які можуть пропускати холодне повітря у приміщення. Їх можна заклеїти чи посилити за допомогою енергозберігаючої плівки, якщо вікна металопластикові.
Потрібно звернути увагу на штори. Вони є важливою деталлю, оскільки можуть допомагати зберігати тепло у кімнаті.
За його словами, штори повинні бути прошарком між самою кімнатою та зовнішньою частиною приміщення (вікном), це додатковий шар повітря.
У разі відключення опалення експерт радить зайняти всій родині одну кімнату у квартирі чи будинку, оскільки одне приміщення буде легше утеплити та зігріти.
Також, за словами Молодана, можна використовувати спальні мішки чи намети у разі відключення тепла.
Експерт також радить запастися такими речами:
- акумуляторними батареями;
- генераторами;
- газовими пальниками;
- керамічними обігрівачами для балонів.
Як відомо, досить велика кількість тепла йде через віконні рами та вхідні двері. Про те, як зменшити тепловтрати, у матеріалі «ФАКТІВ».
Раніше «ФАКТИ» також розповідали про те, як уникнути помилок під час утеплення будинку.
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