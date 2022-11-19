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Експерт із виживання дав поради про те, як українцям пережити холодну зиму без опалення

19:21 19 листопада 2022
дівчина

Через постійні масовані обстріли ворога по енергетичній інфраструктурі українцям радять заздалегідь розглянути найпридатніші для себе варіанти, як зігріватися та зігріти своє житло взимку.

Експерт з виживання Ігор Молодан в етері «Суспільного» розповів, як правильно підготуватися до холодів та які речі потрібно купити, щоб мінімізувати незручності під час відключення світла.

До морозів у будинках й квартирах слід перевірити вікна, щоб у них не було щілин, які можуть пропускати холодне повітря у приміщення. Їх можна заклеїти чи посилити за допомогою енергозберігаючої плівки, якщо вікна металопластикові.

Потрібно звернути увагу на штори. Вони є важливою деталлю, оскільки можуть допомагати зберігати тепло у кімнаті.

За його словами, штори повинні бути прошарком між самою кімнатою та зовнішньою частиною приміщення (вікном), це додатковий шар повітря.

У разі відключення опалення експерт радить зайняти всій родині одну кімнату у квартирі чи будинку, оскільки одне приміщення буде легше утеплити та зігріти.

Також, за словами Молодана, можна використовувати спальні мішки чи намети у разі відключення тепла.

Експерт також радить запастися такими речами:

- акумуляторними батареями;
- генераторами;
- газовими пальниками;
- керамічними обігрівачами для балонів.

Як відомо, досить велика кількість тепла йде через віконні рами та вхідні двері. Про те, як зменшити тепловтрати, у матеріалі «ФАКТІВ».

Раніше «ФАКТИ» також розповідали про те, як уникнути помилок під час утеплення будинку.

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