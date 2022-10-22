Зима без світла та тепла: як мешканцям багатоповерхівок підготуватися до майбутніх блекаутів у містах

При повторенні ворожих ракетних ударів по енергооб'єктах в Україні навіть у найстійкіших громадян з'являються побоювання, чи можна буде вижити без газу, електрики та централізованого опалення. Короткочасно пережити такий період можна, вважає енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

У своєму Facebook він радить створити своєрідний запас виживання:

10 пачок сухого спирту (з його допомогою можна хоча б закип'ятити воду чи щось приготувати);

запас їжі (бажано у сухому вигляді) на кілька днів;

ліхтар із потужним акумулятором, зарядки якого вистачить на 6−8 годин;

портативна газова плитка та балони з газом до неї;

запаси води, зокрема, технічної на кілька відер (адже за відсутності світла і подачі води немає).

Ідеальним варіантом було б придбання біокаміну на етанолі, який може стати єдиним рішенням для опалення однієї кімнати у квартирі звичайного багатоповерхового будинку.

Звичайно, існують також варіанти використання генераторів, потужних джерел безперебійного живлення, сонячних панелей і навіть «буржуйок», але їх використання пов'язане з високою пожежною небезпекою і тому можуть встановлюватися тільки в спеціальних приміщеннях для обігріву (це може бути обладнаний підвал багатоповерхівки), або ж в заміському будинку.

Як боротися з холодом там, читайте у статті «ФАКТІВ» «Зима далеко від міста: як ефективно утеплити дачу чи заміський будинок».

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