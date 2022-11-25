Вбив тестя молотком: у Львові чоловік позбавив життя свого родича

У Львові чоловік вдарив свого тестя молотком по голові, внаслідок чого 60-річний родич помер у лікарні.

Трагедія сталася під час конфлікту. 42-річний львів'янин жорстоко побив свого родича, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, повідомили в обласній прокуратурі.



Повідомляється, що злочин було скоєно на ґрунті тривалих особистих неприязних сімейно-побутових відносин.



Зять та тесть проживали в одній з квартир у Львові на вул. Науковій, де й стався злочин.



Зять завдав своєму родичу численних ударів молотком по голові, внаслідок чого потерпілий помер у реанімації через 6 днів після події.



За злочин чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі.



Як повідомляли «ФАКТИ», під Черкасами чоловік вбив свою 22-річну дружину стільцем. Раніше на Вінниччині чоловік вбив дружину у день весілля, а тіло її кинув у колодязь.

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