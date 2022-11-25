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Суспільство та люди

Доведеться всією країною сидіти тиждень без світла: опубліковані сценарії справжніх блекаутів

19:15 25 листопада 2022
Саморобна свічка

країна-терорист росії продовжує атакувати об'єкти української енергоінфраструктури, тому в уряді розглядають усі сценарії реагування. Про них розповіла журналісти Forbes, які отримали доступ до аналітичного звіту, підготовленого для Кабінету Міністрів.

Сценарій перший. Блекаут на Лівобережжі

Такий варіант розвитку подій можливий у разі завдання ударів по транзитних підстанціях, які передають електроенергію із заходу на схід країни та по електростанціях на Лівобережжі. Без світла через такий розвиток подій на 12 годину — доба залишиться Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська області, а також підконтрольні Україні частини Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Частково знеструмлено виявляться Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська та Київська області разом із лівим берегом Києва.

Сценарій 2. Блекаут усієї країни

Якщо рф атакує електростанції та підстанції по всій країні, і Україна буде підключена до європейської енергомережі, доведеться сидіти без світла від 12 до 24 години на всій підконтрольній уряду території країни.

Сценарій 3. Блекаут усієї країни до 7 днів

Він можливий, якщо піде серія масованих ударів по відкритих розподільних пристроях атомних станцій та підстанціях, що з'єднують українську енергосистему з європейською. При цьому можлива повна зупинка АЕС з неможливістю їх загоєння протягом 2 годин. Тоді насамперед відновлять з'єднання української та європейської енергосистем, а доступна електроенергія пріоритетно подаватиметься на потреби комунальних служб та населення. Для відновлення роботи АЕС знадобиться до 7 днів.

Нагадаємо, наразі по всій країні розпочали реалізацію проекту зі створення так званих «Пунктів незламності» — місць, де під час тривалих відключень світла люди зможуть отримати безкоштовні базові послуги, а саме інтернет, тепло, воду та інше.

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