«Судячи з відео з фронту, починається позиційна війна посеред грязі, снігу та калюж. Нам дуже пощастило витіснити росіян з Херсона ще до початку справжніх морозів. Хоча до цього „щастя“ ми йшли місяці», — пише у Фейсбуці аналітик InformNapalm Антон Павлушко, який показав статистику від Генштабу за неповний листопад.

«Тут перші тижні активної фази звільнення Херсона та останні кілька „спокійних“ днів (01.11.- 25.11.). Що таке „спокій“ з точки зору статистики? Це коли до 16.11. в середньому втрати у росіян були по 680 солдатів на добу, після цього „тільки“ 380. Останній тиждень втрати по танках у росіян мінімальні — так само чітко видно, що втрати по іншій техніки зменшились після 16 листопада Загальна оперативна пауза? Чи росіяни перестали атакувати в лоб за допомогою техніки? Нема на чому атакувати чи бережуть сили? Дізнаємось вже в найближчі тижні. Востаннє ППО вибивали так само 16 листопада, останній збитий літак — 08.11., останній гелікоптер — 11.11. Тобто росіяни або стали літати менше, або змінили тактику, також погода буде даватись взнаки», — аналізує Павлушко.

За словами експерта, війна поступово переходить в зимову фазу.

«Хотів назвати „паузу“, але як показує історія, якраз взимку у нас починаються активні бойові дії. Згадайте Дебальцеве — січень-лютий 2015-го, морози, все під снігом та сльота. Дуже радує велика кількість відео з дронів, де вибивається російська піхота — тобто, хоч то „вагнерівці“, хоч мобікі, але наші їм спокійно жити не дають, щоб росіяни не могли зібрати свій бойовий кулак. Але така оперативна „пауза“ також і з нашого боку, і наші так само до чогось готуються. Якщо росіяни й перекинули своїх кудись з Херсонщини, то так само кудись перекинулись українські „хімарси“. Мобік, тобі не жити! З моніторингу відео з російських регіонів можна сказати наступне — постійно відправляють на фронт чергові підрозділи з мобілізованих. Тому оцей один умовний вибитий за день російський піхотний батальйон поповнюється новими силами. Сюди додаються ракетні обстріли та латентна загроза з Білорусі. Перестаньте рахувати російські ракети та множити вартість калібрів на 6,5 млн. Ракети у них на Україну завжди знайдуться. Особливо на Київ. Це вже для них принципове питання. Якщо вже на те пішло, то по Києву можуть бити ракетами С-300 навіть з Білорусі, а цих ракет у росіян багато».

Точності, вважає Павлушко, не буде, але в стилі фашистів можуть обстрілювати Київ як тоді гатили по Лондону, Ковентрі чи Бірмінгему.

«Особливого військового сенсу в цьому не буде, але будуть змушувати до перемовин. І це у нас ще зима навіть календарно не починалась, тому точно ще пару разів пройдуться калібрами по інфраструктурних об'єктах. Зима тільки починається. Війна переходить у свою другу зиму».

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