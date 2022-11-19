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Україна

Війська з Херсону окупанти перекинуть на Бахмут, — британська розвідка

10:15 19 листопада 2022
Російська військова техніка

Командування російської федерації може перекинути частину виведених з Херсона військ для посилення наступів на Бахмутському напрямку у Донецькій області. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Після виведення своїх військ із західних районів Дніпра російські війська продовжують приділяти першочергову увагу переоснащенню, реорганізації та підготовці оборони в більшості секторів України. Підрозділи побудували нові системи траншей поблизу кордону з Кримом, а також поблизу річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Деякі з цих місць знаходяться на відстані до 60 кілометрів від поточної лінії фронту, що свідчить про те, що російські командири проводять підготовку на випадок подальших великих проривів українських військ», — зазначає британське оборонне відоство.

За даними розвідки, цілком ймовірно, що росія спробує з часом передислокувати частину сил, перекинутих з Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій поблизу міста Бахмут Донецької області.

Нагадаємо, польський генерал Януш Бронович назвав втечу армії путіна з Херсону приниженням для росіян.

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