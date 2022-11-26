«росія б’є по антикрихкості. Нічого не розуміють», — експерт про незламність українського народу

23 листопада Україна пережила чергову масовану атаку рашистів, внаслідок чого маємо жертви серед мирного населення, удари по критичній інфраструктурі, через що мільйони українців залишились без світла, опалення та води. Публіцист, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар на своїй сторінці у «Фейсбуці» пояснив, чому ворогам нереально зламати наш дух.

«Є речі крихкі, є речі невразливі. Якщо скинути з 5 поверха яблуко та тенісний м'ячик, то від яблука нічого не залишиться, а м'ячику все одно. Нассім Талеб у своїй видатній книзі „Антикрихкість“ (поки що єдина зі 100 найважливіших книг ХХІ сторіччя, яка вже написана) запроваджує, окрім крихкості та невразливості, ще третю категорію: антикрихкість. Те, що від стресу й навантажень стає лише сильнішим. Так уміють лише живі системи, і то не всі. Спортсмен — найпростіший приклад».

За словами публіциста, українське суспільство справді антикрихке. Цим воно додає сили ЗСУ, державі, бізнесу. На жаль, ніщо з цього не є антикрихким, бо удари досягають цілі, але все ж таки стійкість збільшується.

«Невдовзі спробуємо видати аналіз російських крихкостей, невразливостей та антикрихкостей (є й такі). Важливо бити по вразливостях, а то ми й Захід часом б'ємо по невразливостях. А росія б'є по антикрихкості. Нічого не розуміють. І це добре».

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