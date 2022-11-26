Козероги мають шанс отримати несподіваний прибуток, а впертість Тельців може призвести до помилки: гороскоп на 26 листопада 2022 року

Субота, 26 листопада, — день, що потребує активних дій для вирішення важливих, а не другорядних питань. Астрологи стверджують, що такого дня енергії має вистачити на все — і на ділову сферу, і на особисту. Головне — діяти рішуче і наполегливо, щоб досягти бажаного.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на сьогоднішній день пропонує slovofraza.com.

Овен

Не виключено, що сьогодні ваші любовні зв'язки, романи та розставання опиняться у центрі уваги, обговорюватимуться оточуючими. Але пусті пліткарі не здатні вам нашкодити. Що ж, як відомо, на чужий рот не накинеш хустку. Так що просто частіше згадуйте мудру думку: якщо про мене говорять, значить, я живий!

Телець

Ви сьогодні можете бути успішним та абсолютно щасливими, але в другій половині дня ваша впертість, можливо, стане причиною серйозної помилки чи непорозуміння. Намагайтеся не відштовхнути від себе тих, хто любить вас і допомагає вам. Незважаючи на везіння, не слід грати у азартні ігри. Саме тут чатує на вас випробування.

Близнюки

Емоційне піднесення і душевна щедрість створять теплу атмосферу в сімейних стосунках. Дуже добрий день для спілкування з партнером, нових знайомств, подорожей. Увечері можлива неприємна звістка, пов'язана з діями одного з домочадців. В такому випадку постарайтеся тримати себе в руках!

Рак

Сприятливий день для спілкування, нових знайомств, подорожей та прийому гостей. Ймовірно, несподівана звістка змусить вас переглянути плани на вихідні або найближчими днями. Сон виповниться, якщо вже снився раніше. Бійка, суперечка уві сні — до благополуччя.

Лев

Сприятливий день, особливо для чоловіків. Вони зможуть досягти успіху у представниць прекрасної статі, виявити повною мірою свій творчий та сексуальний потенціал, встановити нові зв'язки чи переосмислити старі уподобання. Для жінок можливі домашні турботи чи проблеми у відносинах з партнером. Намагайтеся задовольнятися тим, що буде підносити життя, не вимагаючи нічого більшого.

Діва

Цей день обіцяє знайомство з новими партнерами чи успіх у кар'єрі. Ви зможете повною мірою виявити свій творчий потенціал. Мабуть, ваш авторитет помітно зміцниться.

Терези

Дуже напружений день, що несе як позитивні, і негативні тенденції. Для жінок-Терезів можливо знайомство, яке може стати початком любовного роману, проте прагнення домінувати і деяка легковажність приведуть до сліз і розчарувань. Чоловіків може підвести зайва недовірливість чи впертість.

Скорпіон

Рекомендуються всі практики для очищення організму. Імовірність віщих снів. Добре проводити духовне очищення. Гарний день для початку подорожі, особливо морської. Ймовірні добрі результати від ділових зустрічей, особливо пов'язаних із оригінальними планами.

Стрілець

Ви відчуєте підйом творчої активності. Спілкування принесе багато нового та цікавого. Справи будуть йти добре, якщо вони пов'язані з творчістю. Гарний день для романтичних побачень.

Козеріг

Ймовірно отримання доходу, спадщини, страхової виплати, що не афішується. Хороший день для придбання нерухомості, автомобіля. Якщо ви хворієте, то сьогодні може настати одужання. За підтримки старших товаришів можливе просування по службі.

Водолій

Вдалий день переходу на новий виток розвитку. Заручившись підтримкою та розумінням близьких людей, ви зможете впоратися з багатьма проблемами. Спільне дозвілля зміцнить порозуміння в сім'ї. Можуть посилитися особиста чарівність, сексуальна енергія, впевненість у власних силах та можливостях.

Риби

Краще заощаджувати гроші. Увечері непогано здійснити пішу прогулянку. Романтичні зустрічі сприятливі, принесуть масу задоволення, ваші стосунки з домашніми налагодяться.

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Фото Pixabay

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