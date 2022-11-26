Астрологи, які назвали знаки зодіаку, життя яких покращиться після нещодавнього молодика, розповіли, якими подіями супроводжуватиметься останній тиждень осені, пише slovofraza.com.

Овен

Овнам у цей період вдасться здобути щастя і змінити своє життя на краще. Їм необхідно якнайшвидше визначитися з подальшими цілями та завданнями, щоб не дрейфувати марно і не витрачати даремно свій дорогоцінний час. Овни цього тижня будуть дуже сильними, особливо у зазначені дні сили 29 і 1 числа. Змінити на краще своє мислення їм допоможе дотримання восьми принципів дзен. Також корисно прислухатися до порад оточуючих і знайомитися з новими особистостями. Можливо, у житті Овнів з'явиться новий наставник, друг.

Телець

У Тельців за останні тижні, можливо, накопичилося багато недоброзичливців чи людей, які їх просто недолюблюють. В будь-якому випадку. Це зайве джерело негативу, але його завжди можна навчитися блокувати, наприклад, за допомогою порад, про які ми розповідали раніше. Це буде час, коли можна сміливо вирушати у далеку дорогу, особливо у вівторок. Також на цьому тижні можна робити важливі покупки та проводити ділові переговори. За бажанням можна продовжити діяти у звичному ритмі, якщо, звичайно, це не зашкодить справам.

Близнюки

У Близнюків можуть з'явитися справжні вороги, які за потреби готові витратити купу коштів, сил і часу на те, щоб нашкодити представникам цього Знаку. Як говорили в одному фільмі, ненависники поділяються на два типи: на недалеких людей і тих, хто нам заздрить. На жаль, в оточенні Близнюків може бути багато і тих, і інших, але є єдина стратегія, яка допоможе впоратися з ними. Йдеться не про війну, а про роботу над собою. Якщо Близнюкам вдасться очистити свою карму добрими вчинками, є ймовірність того, що вороги охолонуть і зупинять переслідування.

Рак

Ракам настав час позбутися звичок, які змушують жити вчорашнім днем. Також необхідно просто якомога рідше думати про минуле. У період з 28 листопада до 4 грудня дуже важливо фокусуватися на майбутньому і думати про хороше. Оптимістичні та впевнені в собі Раки зможуть легко згорнути гори там, де ще вчора ви б змирилися з поразкою і стали вертатися назад. Цей тиждень буде ковтком свіжого повітря та джерелом можливостей. На щастя, Всесвіт і зірки не гратимуть у кішки-мишки, а покажуть Ракам дорогу до успіху, впливаючи на їхню інтуїцію.

Лев

Левам, можливо, доведеться нелегко на стику осені та зими, але це не означає, що вони зазнають поразки у коханні, справах та фінансовій сфері. Навпаки, труднощі розкриють їм очі і навчать їх бути сміливішим у майбутньому. Найголовніше зараз — дотримуватися правил збереження внутрішньої енергії, щоб не втратити удачу та впевненість у собі в цей динамічний час. Ще астрологи наполегливо радять Левам бути ощадливими. Ось тільки ощадити потрібно не гроші, а свій особистий час, який важливо пускати на правильні справи і на ті проекти, які давно відкладалися у далеку скриньку.

Діва

Дівам варто трохи зупинитися, натиснувши на гальмо. Цей тиждень краще зробити неквапливим, а також присвятити себе читанню, перегляду цікавих фільмів, у тому числі документальних. Можна і навіть потрібно прагнути отримання знань і досвіду, до підвищення мудрості. Нині в жодному разі не можна ставати ініціаторами відкриття любовних трикутників. Це дуже погано позначиться на кармі.

Терези

Найбільша помилка Терезів у цей період часу — брехня. Не варто брехати заради вигоди, але на порятунок можна приховати правду. Головне, щоби це нікого не образило. Всесвіт обов'язково помітить доброту і чесність Терезів, дарувавши їм нові можливості. У питаннях, пов'язаних з любов'ю, варто покладатися лише на себе, не звертаючи уваги на поради, що виходять від оточуючих. Людям-порадникам варто подякувати за спроби допомогти, але краще поки що думати своєю головою.

Скорпіон

Скорпіонам слід пам'ятати про те, що тільки вони можуть змінити своє життя. Ніхто і ніщо не може зробити це за помахом чарівної палички. Тим не менш, деякі корисні хитрощі все ж таки є. Взагалі, цей тиждень з 28 листопада по 4 грудня чудово підходить для навчання та спроб спробувати щось нове. Першорядне завдання для Скорпіонів, які перебувають у пошуках щастя — позбутися назавжди ілюзій.

Стрілець

Стрільцям, які загубилися в житті і не можуть знайти шлях до щастя, Всесвіт та зірки допоможуть це змінити. Щоб прискорити цей процес, можна звернутися за допомогою до нумерології. Не зайвим буде дослухатися до власної інтуїції. Це дивовижний час, коли Стрільці можуть досягти бажаного і поставити перед собою нові цілі, знайшовши мотивацію. У спілкуванні з людьми їм варто виявляти більше тактовності, ким би їх співрозмовник не був. Агресія та грубість можуть спричинити появу нових ворогів.

Козеріг

Цього тижня Козерогам можна спробувати посилити свій гороскоп, щоб у майбутньому на них чекало більше приємних подій та можливостей. Найголовніше зараз — не потрапити в пастку чужого впливу. Не можна слухати поради малознайомих людей, оскільки в їхніх словах може не бути істини. Натомість краще звернутися за допомогою до власного досвіду. Цього тижня астрологи не радять Козерогам потопати в думках про минуле і занурюватись у самоаналіз. В іншому випадку їхній настрій може різко впасти, а з ним піде і успіх.

Водолій

Успіх на цьому тижні для Водоліїв стане невловимим — він буде то приходити, то йти. Щоб стабілізувати обстановку, Водоліям потрібно частіше скористатися потужними змовами, які приваблять успіх. Астрологи наполегливо радять представникам цього Знаку не впадати у крайнощі. Не варто надто багато працювати чи надто багато відпочивати. Все має бути у балансі. Наприклад, у балансі варто тримати і спілкування з людьми. Важливо підтримувати контакт із рідними, а от із незнайомцями краще поки що тимчасово не мати нічого спільного.

Риби

Незважаючи на досить гарний настрій нічних світил у вівторок та четвер, в інші дні на Рибу може очікувати не успіх, а розчарування. У зв'язку з цим астрологи радять Рибам на цьому тижні уникати речей, що призводять до чорної смуги. Хороша новина полягає в тому, що купа поганих думок, утворена в нещодавньому минулому, швидше за все, зникне. Представники цього Знаку зможуть поглянути на світ інакше. Щоб доля залишалася до них прихильною, треба побоюватися поспіху, прояву агресії та марнотратства.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома ясновидиця передбачила, на кого чекає багатство майбутньої зими.

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