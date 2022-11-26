«Це точно не випадковість»: на журналістку вдруге за два місяці вчинили напад

Політичний оглядач та парламентський журналіст сайта «Телеграф» Юлія Забєліна, яка після початку повномасштабного російського вторгнення активно допомагає Збройним силам, вже вдруге за останні два місяці зазнала нападу біля свого будинку.

Як повідомила журналістка у своєму Фейсбуці, почерк нападника нагадував напад, який вона вже пережила на початку вересня.

«Чоловік в чорному капюшоні схопив за руку, потім між ногами. Знову, як два місяці тому», — написала Забєліна.

За словами журналісти, їй вдалося втекти до сусідки, але через відсутність зв’язку та світла вона не змогла додзвонитися до поліції. При цьому вона зазначає, що напад не виглядає випадковістю. Водночас журналістка наголосила, що побоюється повторення нападу.

Як повідомляв «Телеграф», початку вересня невідомий чоловік здійснив напад, коли журналістка відчиняла двері під’їзду свого будинку в Києві. Тоді їй вдалося вирватися та викликати поліцію.

Професія журналіста дедалі стає опаснішою. Раніше"ФАКТИ" повідомили, як після чотирьох років слухань у Шевченківському суді Києва була закрита справа стосовно одного з обвинувачених у вбивстві «тітушками» журналіста Вʼячеслава Веремія під час Революції Гідності.

302

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram