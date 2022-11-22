Міносвіти змінило умови незалежного тестування у 2023 році: що важливо знати випускникам шкіл

Міністерство освіти змінило умови зовнішнього незалежного оцінювання у 2023 році, адже безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення зовнішнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі. Про це йдеться у повідомленні міністра освіти України Сергія Шкарлета.

«МОН як альтернативу ЗНО розглядає проведення у 2023 році удосконаленого НМТ. Тестові завдання укладуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів. НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки. Плануємо, що обов’язковий блок буде складатися з чотирьох предметів: української мови; математики; історії України; іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови)», — повідомив він.

Учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

«В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин. Реєстрація для участі в НМТ планується у квітні, а тестування у червні — липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій», — повідомив Шкарлет.

Він наголосив, що змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного закону, що є компетенцією Верховної Ради України.

Як писали «ФАКТИ», абітурієнти, які реєструвалися на участь у пробному ЗНО-2022, що було скасоване, можуть повернути кошти.

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