Рашисти завдали ракетного удару по Дніпру, у місті сильна пожежа (фото, відео)

У суботу, 26 листопада, рашисти завдали чергового удару по Дніпру.

Як повідомив мер міста Борис Філатов, за попередніми даними, міські комунікації та інфраструктура не постраждали.

«Є автоматичне вимкнення кількох трансформаторних підстанцій. Подробиці обстрілу та інформацію про жертв чекаємо від військової адміністрації. Аварійні служби вже всі виїхали на місце», — зазначив він.

Тим часом у мережу виклали відео із величезним стовпом диму, який піднімається над містом після удару. Також повідомляється про пошкодження житлових будинків.

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що наразі відомо про сім частково зруйнованих приватних будинків.

«Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні. Небезпека триває. Залишайтеся в укриттях», — додав він.

Раніше повідомлялося про удари рашистів по Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Фото — скріншот

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