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ЗСУ знищили 10 одиниць військової техніки та два склади з боєприпасами ворога, — Генштаб

8:40 27 листопада 2022
ЗСУ

У суботу, 26 листопада, російські загарбники завдали 2 ракетних удари по цивільних об'єктах міста Дніпро. З реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв позиції ЗСУ та цивільні об'єкти Херсона. Про це повідомили у Генштабі.

Рашисти продовжують перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області, Білогорівка, Мар'їнка, Верхньокам'янське та Спірне Донецької області.

Підтверджено ліквідацію живої сили противника в районах Мелітополя, Полог та Михайлівки Запорізької області. Втрати росіян склали понад 100 людей пораненими, знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів.

Українські ракетники та артилеристи минулої доби вразили два пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також один інший важливий об'єкт противника.

За наявною інформацією, в росії та на тимчасово окупованих територіях України продовжуються підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня чергової хвилі прихованої мобілізації.

Як повідомляли «ФАКТИ», найбільші втрати зараз ворог зазнає на Луганщині — багато поранених російських військових, морги забиті трупами окупантів.

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