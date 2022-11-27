У суботу, 26 листопада, російські загарбники завдали 2 ракетних удари по цивільних об'єктах міста Дніпро. З реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв позиції ЗСУ та цивільні об'єкти Херсона. Про це повідомили у Генштабі.



Рашисти продовжують перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах.



Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області, Білогорівка, Мар'їнка, Верхньокам'янське та Спірне Донецької області.



Підтверджено ліквідацію живої сили противника в районах Мелітополя, Полог та Михайлівки Запорізької області. Втрати росіян склали понад 100 людей пораненими, знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів.



Українські ракетники та артилеристи минулої доби вразили два пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також один інший важливий об'єкт противника.



За наявною інформацією, в росії та на тимчасово окупованих територіях України продовжуються підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня чергової хвилі прихованої мобілізації.



Як повідомляли «ФАКТИ», найбільші втрати зараз ворог зазнає на Луганщині — багато поранених російських військових, морги забиті трупами окупантів.

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