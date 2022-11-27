«В жодному випадку не робіть чистки та пілінги»: косметолог про обвітрення шкіри

Обвітрення — це пошкодження шкіри, травма низькими температурами. Взимку, пояснює косметолог Віра Яцишин, це одна із найбільш актуальних проблем. Що робити в такому випадку — вона дала поради.

«Ознаки, які частіше за все свідчать про переохолодження шкіри обличчя:

шкіра після вулиці стає гарячою;

після вмивання (засобом, який раніше не викликав неприємних відчуттів) з'явилась стягнутість і печіння;

після нанесення денного крему немає відчуття достатньої зволоженості;

нічні активи почали викликати почервоніння, печіння, відчуття жару.

При цих та схожих ознаках одразу звертайтесь до вашого косметолога".

За словами Віри Яцишин, мороз — справжній стрес для ніжної шкіри обличчя.

«В ситуаціях пошкодження шкіри низькими температурами є ряд дій, які необхідно застосувати. Відразу після обвітрювання потрібно виключити контакт шкіри з гарячою водою.

Потрібно вживати якомога більше води. Це значно прискорить процес регенерації шкіри.

На деякий час потрібно відмовитись від макіяжу. Тональні засоби можуть тільки погіршити стан. Делікатно очищуйте обвітрену шкіру обличчя. Для цього використовуйте неагресивні засоби, які легко, але ефективно допоможуть очистити верхній шар шкіри. Якщо ви раніше користувалися засобами для глибокого очищення шкіри, для боротьби з прищами — тимчасово припиніть їхнє використання. Додайте регенеруючі, інтенсивно зволожуючі засоби на реабілітаційний період".

В жодному випадку не робіть чистки, пілінги, шліфування, лазерні епіляції. Навпаки замініть їх на процедури інтенсивного зволоження — вітамінізуючі маски, мікротоки зі зволожуючими концентратами, безін'єкційну мезотерапію.

Нагадаємо про поради лікаря щодо використання вазеліну.

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