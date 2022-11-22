«Наносьте вазелін на ділянки, які труться»: лікарка розповіла про користь засобу, який точно є в кожній аптечці

Шкіра є найбільшим органом тіла, тому важливо ретельно за нею доглядати. Однак не обов’язково купувати дорогу та розрекламовану косметику для цього. За словами дерматологині Катерини Бакіко, варто звернути увагу на вазелін.

«Він доступний — є і в магазинах і аптеках, без рецепту, можна замовити онлайн. Не дорогий, ви можете придбати і оригінальний з США, і прості аналоги у нас в Україні. Вазелін випускають у різних баночках та об’ємах — для дому, дорожні варіанти, для губ. Це дуже зручно. Він не пече, коли його наносити на уражену шкіру (саме тому я його раджу діткам з сухою чи атопічною шкірою, людям з екземою та псоріазом, коли звичайні креми дуже печуть. А ще засіб універсальний — для немовлят і дорослих, для тварин, для губ, лиця та рук. Гіпоалергенний — у класичному вазеліні немає консервантів, стабілізаторів, віддушок та хімії. Саме тому я його призначаю, коли є підозра на алергію на косметику».

Вазелін, пояснює лікарка, чудово полегшить сухість шкіри, включаючи обличчя та повіки.

«Суха шкіра може лущитися, свербіти, тріскатися і навіть кровоточити. Загалом мазі ефективніші та менш подразнюють, ніж креми та лосьйони. Ви спокійно можете наносити вазелін на усі ділянки шкіри- сухі руки та стопи, лице та повіки, геніталії. Для досягнення найкращих результатів завжди наносьте вазелін на вологу шкіру. Після нанесення можна промокнути сухою паперовою серветкою цю ділянку, щоб забрати жирність. Також його можна намастити товстим шаром на сухі руки на ніч, під рукавички. Вазелін допоможе загоїти пошкоджену шкіру. Для догляду за ранкою достатньо щоденного миття з милом та нанесення вазеліну.

Наносьте вазелін на ділянки, які труться (стопи, шкіра на кісточках, стегна) аби зменшити натирання і мозолі. Найкращий спосіб запобігти пелюшковому висипу — підтримувати шкіру вашої дитини максимально сухою та чистою. Однак, якщо у вашої дитини все ж з’явився висип, наносите вазелін під час кожної зміни підгузника, він буде створювати захисну плівочку від поту, сечі, калу та пом’якшуватиме шкіру. При належному догляді висип має зникнути приблизно через три-чотири дні".

Крім того, вазелін мінімізує ламкість і допоможе запобігти пошаруванню нігтів, це ідеальний засіб для зволоження губ у дітей і дорослих.

«Перед виходом на вулицю у морозний та вітряний день намастіть щічки дитині вазеліном за пів години до виходу. Це чудовий бар’єрний гіпоалергенний засіб для захисту від негоди».

Не варто наносити засіб, коли у вас прищі та акне, це може закупорити пори та загострити висип.

«Не рекомендується мастити інфекційні хвороби шкіри, під жирною плівкою інфекція може більше розмножуватись. Не треба наносити на волосисту частину голови, адже вазелін буде важко змити з волосся. Не користуйтесь вазеліном на обпечену шкіру, це може зменшити тепловіддачу та збільшити опік. Нанесення жирних засобів можна через кілька днів після опіку».

Нагадаємо поради лікарки-дерматологині Катерини Бакіко щодо догляду шкіри на п’ятках.

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