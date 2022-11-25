«Використання зволожуючої сироватки без крему»: які часті помилки у догляді ми допускаємо

Жіноча б'юті-рутина включає в себе не лише чимало різних дій, а й всіляких косметичних засобів. Тому помилитись на кожному етапі чи схалтурити на кожному з етапів догляду не вийде. Чого не варто робити — розповіла на своїй сторінці косметологиня Віра Яцишин.

Повна відсутність очищення — так не повинно бути. Багато хто думає «Навіщо мені вмиватися, якщо я не фарбуюся». Річ у тім, що шкірне сало, пил і бруд необхідно змивати в кінці дня, перш ніж нанести крем або сироватку.

Зайве очищення та щоденне скрабування. Особливо, коли скрабом ушкоджують запалену шкіру з акне.

Тривале використання ретинолу та кислот — креми з такими активними речовинами потрібно періодично змінювати, тому що шкіра просто перестає їх сприймати.

Відсутність сонцезахисного денного крему — теж недобре. Наголошую, щоб пам'ятали про його необхідність.

Використання зволожуючої сироватки без крему: часто такі сироватки без використання крему можуть зробити шкіру ще сухішою, адже багато зволожуючих компонентів здатні «притягувати» воду.

За словами косметологині, часто буває так, що зранку ми очистили шкіру, нанесли зволожуючий крем та приступили до своїх справ.

«І ось ви вже зібрались та нанесли макіяж, проте шкіра була не підготовлена до нього, адже пройшла певна кількість часу від ранкового догляду. А потім макіяж скатується, особливо виразними стають нерівності та запальні процеси, проявляється жирний блиск чи навпаки, видно відлущування. Для того, аби цього не трапилось дотримуйтесь правил.

Спочатку очистіть шкіру. Після того, як ви добре очистите обличчя шкіру необхідно зволожити кремом чи сироваткою. Далі нанесіть засіб SPF. Перед тим, як покрити обличчя косметикою, потрібно підготувати базу — нанесіть на шкіру основу під макіяж.

Наступним кроком буде тональна основа чи BB крем. Після цього нанесіть декоративну косметику та не забудьте про зволоження губ. Такі прості, але дуже важливі етапи допоможуть зберегти природний рельєф та сяяння вашої шкіри".

Нагадаємо про користь звичайного вазелину.

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