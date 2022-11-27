«Перетворюють день пам'яті на день терору»: Зеленський про дії російських терористів

Для російських окупантів немає нічого святого: у день, коли Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932−1933 років, під час якого загинули сотні тисяч українців, війська росії продовжують вбивати наші мирні міста.



Про це сказав у відеозверненні за підсумками 276-го дня війни президент Володимир Зеленський.



«Сьогодні ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровщині — приватному сектору, звичайним будинкам. Є поранені. Обстрілювали Донбас, південь та інші регіони. росія і цей день — день пам'яті — перетворює на день терору. Окупанти обов'язково відповідатимуть за все це. І ми виженемо їх з нашої землі. Українці пройшли геноцид. І сьогодні ми робимо все можливе та неможливе, щоб зупинити нову геноцидну політику росії. Нову, але таку схожу на ту, що вбила мільйони людей у ХХ столітті. І ми не просто відбиваємось. Ми крок за кроком створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки та гарантує довгострокову безпеку — безпеку України, усієї Європи та світу», — впевнений глава держави.

Також президент повідомив, що в ході обміну вдалося звільнити з російського полону ще 12 українців. З них троє — цивільні, двоє — офіцери та сім — рядові та сержанти.

«Лише за цей тиждень ми повернули в Україну 98 наших людей з полону. Повернем і всіх інших», — впевнений український лідер.



Як повідомляли «ФАКТИ», російські окупанти, попри постійні спроби атак, суттєво не просунулися на жодній ділянці фронту. Сили оборони знищують живу силу противника, техніку та склади з боєприпасами.

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram