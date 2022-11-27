39.62 / 40.45 40.20 / 41.35
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

У Кабміні назвали суму заборгованості, через яку можуть не дати субсидії

10:05 27 листопада 2022
платіжки

В Україні змінили порядок призначення та виплати житлових субсидій. З 1 грудня призначенням субсидій займається Пенсійний фонд.

«З метою врегулювання найбільш актуальних питань надання населенню житлових субсидій в умовах воєнного стану урядом у вересні поточного року прийнято рішення про передачу функцій щодо призначення, нарахування та виплати житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України», — йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Крім того, у відомстві попередили, що якщо під час призначення житлової субсидії виявиться в українця прострочена понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 грн?, субсидію можуть й не призначити.

Якщо укласти договір про реструктуризацію заборгованості або якщо споживач оскаржуватиме її в суді, то виплати можуть бути призначені.

Якщо житлова субсидія вже призначена до закінчення опалювального сезону, тобто до квітня 2023 року, наявність заборгованості буде враховуватись при призначенні таких субсидій на наступний період у травні наступного року.

Раніше повідомлялося, в яких випадках українці можуть втратити субсидії та як уникнути цього.

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Салат «Жіноча слабкість»: закохує в себе чоловіків з першої ложки

Саморобна свічка

Доведеться всією країною сидіти тиждень без світла: опубліковані сценарії справжніх блекаутів

Водій за кермом

Рада готує неприємний сюрприз для автомобілістів

Фернанду Гомеш

Забивав «Динамо» в Кубку чемпіонів: помер легендарний футболіст, який двічі ставав найкращим бомбардиром Європи

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту