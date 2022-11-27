У Кабміні назвали суму заборгованості, через яку можуть не дати субсидії

В Україні змінили порядок призначення та виплати житлових субсидій. З 1 грудня призначенням субсидій займається Пенсійний фонд.

«З метою врегулювання найбільш актуальних питань надання населенню житлових субсидій в умовах воєнного стану урядом у вересні поточного року прийнято рішення про передачу функцій щодо призначення, нарахування та виплати житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України», — йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.



Крім того, у відомстві попередили, що якщо під час призначення житлової субсидії виявиться в українця прострочена понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 грн?, субсидію можуть й не призначити.



Якщо укласти договір про реструктуризацію заборгованості або якщо споживач оскаржуватиме її в суді, то виплати можуть бути призначені.



Якщо житлова субсидія вже призначена до закінчення опалювального сезону, тобто до квітня 2023 року, наявність заборгованості буде враховуватись при призначенні таких субсидій на наступний період у травні наступного року.



Раніше повідомлялося, в яких випадках українці можуть втратити субсидії та як уникнути цього.

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