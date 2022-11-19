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Суспільство та люди

Виникнуть проблеми: українцям пояснили, у яких випадках можуть позбавити субсидії

11:45 19 листопада 2022
гроші

Щоб не втратити призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, потрібно своєчасно поінформувати соціальну службу про зміну обставин субсидіанта. Про це нагадали у Вінницькій ОВА.

Якщо у субсидіанта змінився склад зареєстрованих за вказаною адресою, наприклад, народилася дитина, потрібно обов'язково повідомити соціальну службу.

Повідомляти слід також, коли змінився склад сім'ї (при укладенні або розірванні шлюбу) або соціальний статус членів сім'ї (наприклад, вихід на пенсію).

Крім того, причинами для повідомлення можуть бути зміни:

- переліку отриманих житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

- переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

- виконавця комунальних послуг (зміна постачальника газу на «Нафтогаз». У такому випадку споживач повинен повідомити новий особовий рахунок, щоб субсидію йому перепризначили автоматично);

- умов, коли втрачається право на отримання субсидії (зростання доходів).

Подати заяву на призначення субсидії можна до органів соціального захисту, ЦНАПів, онлайн через «Дію», а з 1 грудня таку заяву можна буде подати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Як повідомляли «ФАКТИ», у держбюджеті на 2023 рік виділено достатньо коштів на виплату житлових субсидій. За словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, субсидії на наступний рік заплановані на 37 мільярдів гривень.

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