Забивав «Динамо» в Кубку чемпіонів: помер легендарний футболіст, який двічі ставав найкращим бомбардиром Європи

У Португалії на 67-му році пішов із життя легендарний футболіст «Порту» та збірної країни Фернанду Гомеш.

Будучи вихованцем «драконів», Фернанду виступав за рідний клуб у 1974−1980 та 1982−1989 роках. У 452 проведених матчах за «Порту» Гомеш забив 355 голів, що робить його найкращим бомбардиром в історії клубу.

За час виступів у «Порту» він п'ять разів став чемпіоном Португалії, тричі володарем Кубка країни, а також виграв Кубок чемпіонів-1986/1987 (забив п'ять м'ячів, у тому числі один — у ворота київського «Динамо» у півфіналі) та Суперкубок Європи разом із Міжконтинентальним кубком у 1987-му.

Фернанду шість разів ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Португалії, а в 1983-му та 1985-му завоював «Золоту бутсу» — нагороду, яку вручають найкращому бомбардиру національних європейських чемпіонатів.

Фернанду Гомеш із "Золотою бутсою"-1983

Також упродовж 14 років, з 1975-го по 1988-й, Гомеш виступав за національну збірну. Щоправда, за такий тривалий час награв лише 47 матчів, у яких забив 12 м'ячів. Учасник Євро-1984, в якому португальці дійшли до півфіналу та поступилися в додатковий час майбутнім тріумфаторам французам, та ЧС-1986.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний воротар «Шахтаря» Юрій Дегтерєв, який двічі ставав чемпіоном Європи.

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