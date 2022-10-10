Помер легендарний воротар «Шахтаря», який двічі ставав чемпіоном Європи

У віці 74 років в окупованому Донецьку помер легендарний воротар «Шахтаря» Юрій Дегтєрьов, повідомляє ТАСС.

У складі гірників голкіпер за свою яскраву 17-річну кар'єру провів близько 350 ігор, двічі стаючи віцечемпіоном Радянського Союзу (в 1975 і 1979 роках), один раз бронзовим призером (в 1978-му), а також володарем Кубка СРСР (у 1980-му). У 1995--1999 роках Дегтєрьов працював тренером воротарів «Шахтаря».

У складі збірної Союзу голкіпер у 1966 та 1967 роках ставав чемпіоном Європи серед юніорів. За першу команду СРСР найкращий воротар Радянського Союзу 1977 року провів 17 матчів, у 10 з яких відстояв «на нуль». За іронією долі, воротар розпочав (1968-го) і завершив (1979-го) кар'єру в збірній країни матчами проти шведів. Йому не вдалося забити навіть таким легендарним форвардам, як німець Герд Мюллер та бразилець Пеле.

Зі 147 «сухими» поєдинками знаменитий голкіпер входить до символічного «Клубу Лева Яшина».

Легендарному воротареві доводилося тренуватися і за таких умов

Після завершення кар'єри легенда «Шахтаря» закінчив Вищу школу МВС СРСР у Києві, працював у карному розшуку, дослужився до звання полковника. Але до пенсії не допрацював, переніс два інфаркти.

У 2011 році зірка Юрія Дегтєрьова однією з перших (разом із зірками Віталія Старухіна, Михайла Соколовського та Мірчі Луческу) з'явилася на Алеї слави «Шахтаря» на «Донбас Арені».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний футболіст «Шахтаря» Віктор Звягінцев помер в окупованому Донецьку.

Фото ФК «Шахтар»

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