Хорватія пропустила першою, але все одно розгромила Канаду: відеоогляд матчу ЧС-2022

У неділю, 27 листопада, слідом за поєдинком між Бельгією та Марокко (0:2) відбувся ще один поєдинок 2-го туру у групі F.

ЧС-2022. Група F. 2-й тур

Хорватія — Канада — 4:1

Голи: Крамарич (36, 70), Лівайя (44), Майєр (90+4) — Девіс (2).

Чинні віцечемпіони світу хорвати після нульової нічиєї з Марокко в 1-му турі не мали права допустити ще одну осічку, оскільки могли позбавити себе шансів на вихід до плей-оф.

Але канадцям, а саме захиснику «Баварії» Альфонсо Девісу вдалося ввести «клітчастих» у ступор уже на 2-й хвилині, забивши перший в історії «кленових листків» гол у фінальній стадії чемпіонату світу.

Утім, ще до перерви Хорватія не лише зрівняла рахунок, а й вийшла вперед. У другому таймі підопічні Златко Даліча довели розпочату справу до кінця, оформивши розгромну перемогу. При цьому півзахисник «картатих» Іван Перішич, який зробив дві гольові передачі, став першим та єдиним футболістом, який оформив хоча б один «асист» на п'яти останніх великих турнірах, починаючи з ЧС-2014.

Становище команд: 1. Хорватія — 4 очки (різниця м'ячів — 4:1); 2. Марокко — 4 (2:0); 3. Бельгія — 3 (1:2); 4. Канада — 0 (1:5).

У вирішальному, 3-му, турі у групі F 1 грудня (обидва матчі — о 17:00) зіграють: Хорватія — Бельгія, Канада — Марокко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Коста-Рика шокувала Японію, реабілітувавшись за розгром на старті ЧС-2022.

Фото fifa.com

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