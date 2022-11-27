Коста-Рика шокувала Японію, реабілітувавшись за розгром на старті ЧС-2022: відеоогляд матчу

У неділю, 27 листопада, стартувала програма 2-го туру чемпіонату світу з футболу в квартеті Е, де на старті Японія, поступаючись по ходу матчу, обіграла Німеччину (2:1).

ЧС-2022. Група Е. 2-й тур

Японія — Коста-Рика — 0:1

Гол: Фуллер (81).

Враховуючи результат першого туру, в якому Коста-Рика була без шансів розгромлена Іспанією (0:7), особливих очікувань від протистояння представників Центральної Америки з авторами однієї з найгучніших сенсацій старту нинішнього мундіалю не було.

Футболісти з Японії були явними фаворитами поєдинку, але перший тайм пройшов практично без моментів. По-справжньому включилися підопічні Хадзіме Моріясу після перерви, «закривши» суперника на його половині поля та завдавши 12 ударів по воротах (три з них — у ствір), але не реалізували свої можливості, а пропустили фактично з єдиного удару костариканців за весь другий тайм.

Становище команд: 1. Іспанія — 3 очки (1 матч; різниця м'ячів — 7:0); 2. Японія — 3 (2; 2:2); 3. Коста-Рика — 3 (2; 1:7); 4. Німеччина — 0 (1; 1:2).

В іншому поєдинку у групі 27 листопада зустрінуться (о 21:00) Іспанія та Німеччина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «дубль» Мбаппе приніс чемпіонам світу достроковий вихід із групи.

Фото fifa.com

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