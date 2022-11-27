Друга збірна світу осоромилася у грі з представниками Африки: відеоогляд матчу ЧС-2022

У неділю, 27 листопада, в рамках 2-го туру чемпіонату світу з футболу в групі F зустрілися збірні Бельгії, яка обіграла на старті Канаду (1:0), та Марокко, що розійшовся миром із Хорватією (0:0).

ЧС-2022. Група Е. 2-й тур

Бельгія — Марокко — 0:2

Голи: Сабірі (73), Абухляль (90+1).

Збірна Бельгії, яка посідає друге місце у рейтингу ФІФА слідом за Бразилією, виграла попередні вісім матчів на групових стадіях чемпіонатів світу. Вражаюча серія «червоних дияволів» обірвалася досить несподівано.

У першому таймі «червоні дияволи» домінували, але перед самою перервою пропустили у свої ворота — благо для бельгійських уболівальників, гол було скасовано після перегляду відеоповтору.

Утім, «тривожний дзвіночок» не подіяв на підопічних Роберто Мартінеса, і у другому таймі бельгійці пропустили двічі, зазнавши сенсаційної поразки від суперника, який ніколи не хапав зірок із неба.

Становище команд: 1. Марокко — 4 очки (2 матчі; різниця м'ячів — 2:0); 2. Бельгія — 3 (2; 1:2); 3. Хорватія — 1 (1; 0:0); 4. Канада — 0 (1; 0:1).

В іншому поєдинку у групі 27 листопада зустрінуться (о 18:00) Хорватія та Канада.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Коста-Рика шокувала Японію, реабілітувавшись за розгром на старті ЧС-2022.

Фото fifa.com

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