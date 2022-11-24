Сенсаційна поразка Німеччини, Іспанія стартує з розгрому: відеоогляди матчів ЧС-2022

У середу, 23 листопада, на ЧС-2022, де напередодні чинні чемпіони світу французи стартували з розгромної перемоги над Австралією, у боротьбу вступили збірні ще двох груп — E та F.

ЧС-2022. Груповий турнір. 1-й тур

Група Е

Німеччина — Японія — 1:2 (Гюндоган, 33, з пенальті — Доан, 75, Асано, 83).

Перший тайм не віщував «бундестім» особливих проблем. Німці відкрили рахунок з пенальті, а перед самою перервою забили ще, щоправда, гол не було зараховано через офсайд. Але після перерви Японії вдалося шокувати всіх, забивши за вісім хвилин два м'ячі (відзначилися футболісти, які вийшли на поле з лави запасних) та завдавши одним із головних фаворитів сенсаційної поразки. Примітно, що Німеччина програє стартовий матч уже на другому поспіль мундіалі — у 2018-му «бундестім» програв Мексиці (0:1) та посів останнє місце у групі.

Іспанія — Коста-Рика — 7:0 (Ольмо, 11, Асенсіо, 21, Ф. Торрес, 31, з пенальті, 54, Гаві, 74, Солер, 90, Мората, 90+2).

Багато фахівців очікували, що Коста-Рика зможе дати бій Іспанії, але «Червона фурія» буквально сміла суперника з поля. Представникам Центральної Америки не допоміг уникнути найбільшої поразки за історію виступів на мундіалях і досвідчений воротар ПСЖ Кейлор Навас.

У другому турі в неділю, 27 листопада, будуть зіграні наступні матчі: Іспанія — Німеччина, Японія — Коста-Рика.

Група F

Марокко — Хорватія — 0:0.

Бельгія — Канада — 1:0 (Батшуайї, 44). На 11-й хвилині Девіс (Канада) не реалізував пенальті.

Збірна Бельгії, обігравши Канаду на старті турніру, продовжила свою переможну серію на групових етапах чемпіонатів світу до восьми матчів та повторила досягнення Бразилії. При цьому вже наступного туру підопічні Роберто Мартінеса можуть перевершити його.

У другому турі в неділю, 27 листопада, будуть зіграні наступні матчі: Бельгія — Марокко, Хорватія — Канада.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Аргентина з голом Мессі сенсаційно програла на ЧС-2022 Саудівській Аравії.

Фото fifa.com

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