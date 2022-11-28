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Світ

Футбольні пристрасті на ЧС-2022 стали причиною найбільших вуличних заворушень у Бельгії

0:12 28 листопада 2022
Заворушення у Брюсселі

У неділю, 27 листопада, у центрі Брюсселя, а також в Антверпені, виникли масові заворушення. Вони були спровоковані несподіваною поразкою збірної Бельгії на чемпіонаті світу з футболу. Бельгійці програли збірній Марокко і вкрай ускладнили можливість виходу з групи.

Перемогу Марокко вирішили бурхливо відсвяткувати вихідці з цієї країни, які мешкають у Бельгії. Емоції били через край. Футбольні фанати перевертали машини й розбивали в них шибки, громили магазини, підпалювали двері в будинках і сміття. Групи молодих людей нападали на бельгійців.

Для наведення ладу довелося викликати додаткові сили поліції. Проти хуліганів застосували водомети та сльозогінний газ. Заворушення у Брюсселі тривали до пізнього вечора. Мер міста настійно рекомендував співгромадянам утриматися від відвідування центру та низки інших районів.

Кількість постраждалих, а також розмір завданих збитків уточнюється. Затримано 11 учасників заворушень.

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