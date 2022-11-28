Частина українських пенсіонерів може розраховувати на надбавку у 20 відсотків: кого це стосується

Деякі категорії українських пенсіонерів мають право на разноманітні надбавки до пенсії. Наприклад, люди, які вийшли на заслуженний відпочинок та не працють, у разі утримання ними дітей до 18 років, мають право на певні виплати.

Можуть отримати надбавки й ті пенсіонери, які були вимушені покинути домівки, тікаючи від війни. Як повідомляє видання «На пенсії», йдеться про тих, хто знайшов прихисток в гірських районах України.

«З 1995 року набрав чинності закон про статус гірських населених пунктів. Оскільки наша область географічно в переважній більшості гірська, понад 190 населених пунктів мають цей статус», — зазначила начальниця ГУ ПФУ у Закарпатській області Вікторія Поляковська.

Якщо людина постійно проживає в гірському населеному пункті, то їй до пенсії встановлено надбавку у розмірі 20 відсотків від основного розміру виплат.

Щоб отримувати надбавку, пенсіонери мають отримати статус жителя на території гірського населеного пункту та посвідчення. Для цього необхідно звернутися до місцевих органів влади або до Центру надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, що з 1 грудня, коли підвищиться прожитковий мінімум, деяким категоріям пенсіонерів підвищять виплати. Зокрема, йдеться про тих, хто отримує мінімальну та максимальну пенсії.

Фото

293

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram