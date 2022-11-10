Доплата до пенсії за дітей: хто може отримати надбавку та як її оформити

Якщо при догляді за дитиною (до трьох років) жінці цей час за певних умов зараховується до страхового стажу, то пенсіонерам, які не працюють і мають на своєму утриманні дітей (до 18 років), до пенсії виплачується надбавка на кожного утриманця.

Як пише видання «На пенсії», по 150 гривень на кожну дитину доплачують до пенсій за віком, за інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до законів України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Щоб отримати таку надбавку, слід подати заяву до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії, додавши до неї документи, що засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, які підтверджують перебування його на утриманні заявника. Документами, які підтверджують, що заявник не працює, можуть бути трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу, відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

У пакет документів входять:

паспорт пенсіонера;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

трудова книжка пенсіонера;

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні або спільне проживання із заявником.

Надбавку виплачують, поки дітям-утриманцям не виповниться 18 років.

При цьому зазначається, що пенсіонери, які піклуються про таких дітей, зобов'язані повідомляти ПФУ, якщо вони знайшли роботу або ж зайнялися бізнесом як ФОП. У таких випадках надбавку платити припиняють.

Раніше у ПФУ повідомляли, що жінки, які народили п'ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на достроковий вихід на пенсію.

Фото Pixabay

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