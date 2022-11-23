Перерахунок пенсій з 1 грудня: кому додадуть 66 грн, а кому — усі 660

Багато хто з українців, які вийшли на пенсію, напевно чекають збільшення суми виплат у зв'язку з майбутнім підвищенням прожиткового мінімуму на 3,5%.

Тим часом, вважає незалежний експерт Сергій Коробкін, одній категорії одержувачів цього разу має поталанити трохи більше, ніж решті.

За його словами, на сьогоднішній день існує кілька видів мінімальної пенсії:

2100 гривень — мінімальна пенсійна виплата із 1 березня 2022 року;

2300 гривень — мінімальна виплата за наявності страхового стажу не менше 30 років (жінки) та не менше 35 років (чоловіки);

3000 гривень — пенсії осіб із повним стажем, але яким уже виповнилося 70 років (з 1 жовтня).

Якщо пенсія становить саме стільки, збільшення прожиткового мінімуму може взагалі нічого не змінити.

Проте пенсіонерам молодше 70 років із повним стажем (30 та 35 років) мінімальну пенсійну виплату «підтягнуть» до 2500 гривень. Тобто тепер такі пенсіонери отримуватимуть не 2300 гривень, а щонайменше 2500 гривень. Багато хто з таких людей нічого не отримав у жовтні, але тепер частина пенсіонерів отримає надбавку рівно в 200 гривень. У той же час це підвищення торкнеться тільки непрацюючих.

Традиційно найбільшу вигоду від збільшення прожиткового мінімуму отримають люди з максимальною пенсією, яка обмежується 10 пенсійними мінімумами. Багато хто з тих, хто зараз отримує пенсію 20 270 гривень, з 1 грудня отримуватимуть 20 930 гривень, тобто на 660 гривень більше.

Також від прожиткового мінімуму залежать деякі надбавки до пенсії, а частина пенсіонерів до розміру прожиткового мінімуму має розмір доплати за наднормативний стаж. Якщо основний розмір пенсії вищий за прожитковий мінімум, то вона збільшується за кожен повний рік наднормативного стажу на 1% від цього прожиткового мінімуму. Враховуючи невелике зростання прожиткового мінімуму у грудні, за кожен перероблений рік таким людям додатково доплатять лише по 66 копійок (!). І навіть таке підвищення торкнеться лише непрацюючих громадян.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, як можна отримати пенсійні виплати померлого родича.

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