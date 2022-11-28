За кілька тижнів в Україні може настати повний блекаут, — представник міноборони Австрії

Критична інфраструктура України серйозно постраждала через російські удари, керівництво країни не виключає нових атак цього тижня.

Представник міноборони Австрії Маркус Райснер не виключає, що за кілька тижнів в Україні може настати повний блекаут, якщо не буде забезпечено потужну ППО, пише zdf.de. Західні партнери поставили деяке озброєння, але з огляду на велику територію України та значну кількість об'єктів критичної інфраструктури його явно не вистачає.

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив, що було б великою помилкою, якби влада столиці не готувалась до різних сценаріїв.

«Як ми прораховуємо поганий сценарій, так і я прошу кожного киянина врахувати різні сценарії і бути готовими. За інформацією військових, ворог планує й надалі завдавати підступних ударів по інфраструктурі країни, щоб залякати українців пітьмою та холодом. Тому прохання мати вдома запас технічної та питної води, запаси продуктів, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки, закачайте офлайн-карти на свої телефони» , — зазначив він і додав, що у разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість переїхати до передмістя до будинку, де є піч та вода.

За його словами, у Києві вже відкрили 430 пунктів обігріву, де є тепло, вода, телекомунікації, інтернет-зв'язок. Влада готується відкривати і нові пункти.

Мер зазначив, що у столиці всі лікарні, дитячі садки, школи та інші соціальні об'єкти обладнуються електрогенераторами: «Ми контролюємо, щоб там також був відповідний запас палива. У Києві ми зробили запас палива, щоб наш комунальний транспорт, „швидкі“, лікарні працювали».

Віталій Кличко також висловив сподівання, що вистачить потужностей, щоб столичний метрополітен продовжив роботу.

«Метро обігріти важко, але у нас є достатня кількість шкіл та дитячих садків, які пройшли термосанацію, тобто відповідні ремонти з утеплення. Вони вже готові як пункти обігріву. У цих закладах є великі спортивні зали, столові, актові зали. І кожне з цих будівель може прийняти велику кількість людей. Вони знаходяться практично у кожному мікрорайоні нашого міста» , — додав він.

Раніше ЗМІ писали про кілька сценаріїв блекауту, зокрема й варіант, коли вся Україна може залишатися без світла тиждень.

Фото Pixabay

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