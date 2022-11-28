Буде так само складно: Зеленський попередив про новий ракетний удар, що готується по Україні.

У своєму черговому відеозверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що в країні відновлюється генерація та постачання електроенергії після масованого удару рашистів 23 листопада.

«У більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки відключень. Ситуація енергетиками контролюється. Ми розуміємо, що терористи готують нові удари. Ми це точно знаємо. І поки в них є ракети, вони не заспокояться, на жаль», — сказав він та додав, що здатність українців допомагати один одному та дбати про тих, кому найскладніше, також є одним з елементів захисту від російського терору.

За його словами, нинішній тиждень може бути таким же складним, як і минулий.

«Наші Сили оборони готуються. Вся держава готується. Всі сценарії опрацьовуємо, зокрема з нашими партнерами. І має бути готовою наша з вами єдність. Тому, будь ласка, не залишайте без допомоги всіх тих, кому можете допомогти. І, будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги», — підкреслив Зеленський та додав, що лише разом українці подолают і цей виклик війни — зиму, намагання росії використати холод проти людей.

За даними «Укренеро», в Україні через атаки рашистів пошкоджені практично всі тепло- та великі гідроелектростанції.

Фото Офісу президента

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