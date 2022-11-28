Українські знаменитості змушені підлаштовуватися під умови блекауту, який влаштовує для нас терористична росія, обстрілюючи ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури.

Співачка Надя Дорофєєва зізналася, що в неї вдома 36 годин не було ні світла, ні води. Але це ті труднощі, які переживають усі українці.

«Я в шоці від наших людей. Це перше, що хочеться казати увесь цей час. Те, як люди реагують — вони усміхаються, підтримують одне одного — я відчуваю те саме. Коли вимкнули світло і не було зовсім зв'язку, я була в укритті. Так я почувалася спокійніше, бо я знала, що я в укритті», — розповіла Надя в ефірі «Єдиних новин».

Співачка каже, що через відсутність гарячої води, не може нормально прийняти душ. Проте вона не жаліється, а знаходить виходи із ситуації, з гумором реагує на труднощі.

«У мене й досі немає гарячої води, тому у душ я не ходжу. Я, як усі українці зараз, і не жаліюся через це. Я сприймаю це з гумором. Так, я якось це роблю, але, щоб нормально сходити у душ, такого не було. Також складно було, коли зник зв'язок, тому що хотілося написати усім своїм близьким, сказати, що у мене все добре і спитати, як вони», — розповіла Дорофєєва.

А співачка Наталя Могилевська розповіла підписникам, що сама робить лампочки. Вона використовує звичайні батарейки та фольгу, світлодіодну лампочку. Артистка каже, що така лампа може безперебійно працювати цілий рік.

Попри всі складнощі, блекаути та обстріли Могилевська вразила столицю своєю «незламністю». 26 листопада у Києві артистка вкотре зібрала аншлаг на моновиставі «Я вдома».

А телеведуча Леся Нікітюк випустила заспокійливу мантру для українців, в якій поділилася порадами, як пережити негаразди.

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