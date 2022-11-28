Слухати на ніч: Леся Нікітюк випустила заспокійливу патріотичну мантру

Телеведуча Леся Нікітюк, яка під час війни зняла нові випуски «Ле Маршрутки», випустила заспокійливу патріотичну мантру. В цоьму відео Леся радить, як розслабитися та пережити ракетні обстріли, вимкнення електроенергії й тепла.

Нікітюк випустила відео, в якому розповіла слухачам про український Крим, мертвих орків та запевнила, що все у нас буде добре, Україна обов’язково переможе.

«Я розслабляюся, згадую, що 90 тисяч орків свої очі вже не відкриють. Розслабляюсь ще більше», — каже Леся.

Вона радить не нервувати через вимкнення світла, а думати в цей час про наших мужніх захисників й вірити в ЗСУ.

«Я поринаю у темряву, але мені не страшно, бо знаю, що через декілька годин ДТЕК знову увімкне світло у моєму районі. Відчуваю себе безпечну, бо діє правило двох стін. Перша стіна — ЗСУ, друга — наше ППО», — промовляє телеведуча.

Леся уявляє світ без русні, біди та лиха, мирні й щасливі часи.

Раніше Леся Нікітюк разом зі Степаном Гігою випустили пісню «Цей сон», в якій поховала пуйло.

Також вона потролила росіян, які не хочуть їхати з Криму.

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