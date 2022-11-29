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Суспільство та люди

Визнали «загрозою» для рф: російські фашисти вбили в Ізюмі дитячого письменника

10:24 29 листопада 2022
Володимир Вакуленко

Серед убитих військовими рф в Ізюмі на Харківщині цивільних упізнали дитячого письменника та поета Володимира Вакуленка. Його поховали під табличкою з номером 319, повідомила в мережі його колишня дружина Ірина Новицька.

Загалом станом на початок вересня у вказаному місці масового поховання було виявлено понад чотириста тіл.

Підтвердження того, що під цим номером було поховано саме Вакуленка, отримано за результатами ДНК-експертизи.

Чоловік зник у селі Капітолівка під Ізюмом у березні 2022 року. Його пошуки тривали понад півроку, доки не стало зрозуміло, що його викрали російські окупанти, очевидно, вважаючи загрозою для «російського світу».

Нагадаємо, у безіменній могилі під Ізюмом було поховано також 36-річного воїна ЗСУ Сергія Сову, бійця ОМБР «Холодний Яр», історію героїзму якого після звільнення Харківщини дізнався весь світ.

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