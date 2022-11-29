Наводив ракети по об'єктах у Запоріжжі: СБУ затримала корегувальника повторних ударів ворога

У прифронтовому районі Запорізької області СБУ затримала російського корегувальника, який «наводив» ракети для повторних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Затриманий коригувальник

Як повідомили у спецслужбі, насамперед зловмисник коригував удари ворога по об’єктах енергетики та спорудах систем життєзабезпечення, і щоразу після російських повітряних ударів виходив на місцевість для фіксації наслідків «прильотів» та передачі ворогу відповідних даних.

«Уточнена» інформація потрібна була окупантам для проведення подальших обстрілів міста.

Крім цього, він приховано збирав інформацію про місця тимчасового базування і переміщення української військової техніки на території обласного центру.

Всі зібрані відомості передавалися агресору через соцмережі, у тому числі Телеграм-канал зрадника і кремлівського пропагандиста Рогова.

Але у результаті слідчо-оперативних дій співробітники Служби безпеки встановили місцезнаходження і затримали зловмисника. Ним виявився працівник одного з українських оборонних (!) заводів, якого ще на початку повномасштабного вторгнення завербували спецслужби рф для проведення розвідувально-підривної діяльності на півдні України. За це йому «гарантували» гроші та «посаду» у разі захоплення регіону.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами прихованого листування з російським «куратором». Наразі затриманому повідомлено про підозру, а суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в ніч проти 27 листопада російські окупанти вкотре атакували ракетами передмістя Запоріжжя, цього разу поціливши по агропідприємству. Туди прилетіли аж дві смертоносні С-300.

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