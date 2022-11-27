«Тварини вдарили по тваринах»: стали відомі деталі ракетної атаки росії на передмістя Запоріжжя

В ніч проти 27 листопада російські окупанти у черговий раз атакували ракетами передмістя Запоріжжя. Удар припав на агропідприємство.



Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.



Старух уточнив, що росіяни направили по передмісті Запоріжжя дві ракети. Найімовірніше, це були С-300.



Внаслідок атаки горіла територія одного з місцевих агропідприємств. На щастя, люди не постраждали. Пошкоджено внаслідок обстрілу лише паркан та будівлю агропідприємства.



«Цієї ночі російські нелюди знову завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно, С-300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю. Що ж, тварини вдарили по тваринах», — написав Старух.

Нагадаємо, в ніч проти 23 листопада російська окупаційна армія вдарила ракетами С-300 по пологовому відділенню лікарні Вільнянська Запорізької області. Загинуло немовля, якому було два дні. Мати залишилася живою. Крім того, постраждали ще двоє лікарів, один з них у тяжкому стані.



Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі на Дніпропетровщині повітряна тривога тривала 9 годин. Росіяни з окупованого Енергодару обстрілювали Нікопольський район. Постраждали дві громади, є серйозні руйнування. На щастя, обійшлося без жертв.

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