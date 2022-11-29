Свіжі чутки про стан здоров'я володимира путіна з'явилися після того, як у мережі з'явився ролик, на якому він тримається за стілець фіолетовою на вигляд рукою, а обличчя при цьому виглядає набряклим. На відео, опублікованому на сайті Кремля, видно, як диктатор-вбивця і глава Куби Мігель Діас-Канель-і-Бермудес виступають з промовами на відкритті пам'ятника лідеру кубинської революції Фіделю Кастро в Москві, пише Mirror.

Але на відео видно, що путін виглядає погано, незручно і міцно тримається рукою за стілець. Рука російського лідера також мала фіолетовий колір, і він виглядав зменшеним у порівнянні з кубинським лідером, а його обличчя виглядало роздутим і блідим. У той же час, як і в раніше опублікованих відео, путін постійно пересував ноги, і продовжують циркулювати чутки про те, що він нездужає, можливо, на рак.

Раніше цього місяця російський опозиційний Telegram-канал «Генерал СВР», який вже давно стверджує, що путін страждає від кількох серйозних захворювань, заявив, що його здоров'я стало ще гіршим через «стрес», викликаний війною в Україні. Канал, який стверджує, що має таємні джерела в його кремлівському оточенні, повідомив, що путін загнав себе в «глухий кут» і наступного року піде в режим «самоізоляції».

Там сказано: «Здоров'я президента, яке на тлі постійних стресів все більше викликає занепокоєння лікарів і родичів путіна. Через рак він має серйозні проблеми з травленням і останні кілька місяців сидить на суворій дієті». Він також страждає від «нападів кашлю, запаморочення, порушень сну, болю в животі, постійної нудоти», а також симптомів хвороби Паркінсона і шизоафективного розладу, стверджується в повідомленні.

Нагадаємо, що військовий експерт Петро Черник вважає, що ми «Отримали послання від путіна: «Я є і не збираюсь здаватись».

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram